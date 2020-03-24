دعا نائب رئيس اتحاد بلديات ​وادي خالد​ الشيخ أحمد الشيخ، ​أصحاب المولدات​ الكهربائية في المنطقة الى "وضع مولداتهم في تصرف ​البلديات​ والتنسيق معها، كل حسب نطاقه الجغرافي، على أن تتكفل هذه البلديات بحاجيات المولدات من مادة ​المازوت​ والزيت وتصليح الاعطال في حال حصلت، وذلك مقابل ان تكون ساعات التغذية مجانية حتى نهاية ازمة الوباء، وذلك دعماً منهم ومن البلديات للاهالي كي يلتزموا منازلهم وللحد من انتشار الامراض".

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كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد بلديات وادي خالد : لوضع المولدات بالمنطقة بتصرف البلديات لتأمين التيار مجاناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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