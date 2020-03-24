التيار المستقل: لتطبيق الحجر المنزلي اتقاء من فيروس كورونا

دعا ​التيار المستقل​ ال​لبنان​يين "لتطبيق الحجر المنزلي اتقاء من فيروس الكورونا الذي بات يلف ​الكرة الارضية​ بمخاطره"، معتبراً أنه "لم يبق على الشعوب الا البقاء في المنازل وعدم الخروج منها الا عند الضرورة بناء لقرار طبيب او لقضاء حاجة ملحة فقط".

وقدر المكتب السياسي للتيار المستقل خلال اجتماعهم عبر الهاتف برئاسة ​عصام ابو جمرا​، للاجهزة الامنية "التضحية بتعريض افرادها بانتشارهم لتطبيق قرار منع الشعب من التجول غير الملزم حفاظا عليه من الاصابة"، كما إشاد "بجهود الجسم الطبي والصليب الاحمر وكل المخلصين الذين يمدون يد العون مساهمة في كبح جماح هذا الوباء الخطر".

وأشار التيار في بيان إلى أن اللبنانيين تبرعوا من "حساباتهم الخاصة الى المستشفيات و​الصليب الاحمر اللبناني​ وغيرها من المؤسسات الخيرية الفاعلة والمصابين المرضى"، متمنين "لو ان السلطة اقتطعت خمسة بالمئة من ودائع جميع الوادعين ب​المصارف​ ورواتب جميع الموظفين في الدولة وخارجها لتمويل صندوق للازمة المالية الخاصة والعامة".

وتمنى المجتمعون "لو ان مرتكبي جريمة ​المية ومية​ حكّموا العقل وسجنوا غريمهم. وطالبوا المقايضة باخلاء سبيل عدد او جميع الموقوفين في ​السجون اللبنانية​ الذين ما زالوا منذ سنين بدون محاكمة مقابل اخلاء سبيله كما تم بين ​اميركا​ و​ايران​ ولبنان من اخلاء متبادل".