البستاني: على المواطنين البقاء في منازلهم وممارسة الحجر الطوعي

أعلن النائب ​فريد البستاني​، في بيان، وقوفه إلى "جانب أهلنا في ​الشوف​ وخصوصا في برجا، ولا سيما بعد تعدد الإصابات بفيروس ​الكورونا​، وإنه انطلاقا من مبدأ أن ​الوقاية​ هي أفضل علاج، في ظل عدم اكتشاف ​الدواء​ أو الطعومات، وبالتالي عدم القدرة على احتواء الوباء في مختلف دول ​العالم​، نكرر الدعوة لكل المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم وممارسة الحجر الطوعي، وذلك لحين زوال هذه المحنة، ومع دعائنا للمصابين بالشفاء العاجل"، متأملاً "ألا يصيب الشوفيين أي مكروه".

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