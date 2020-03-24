افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن ​انفجار قارورة غاز​ داخل محل لبيع الفلافل يعود الى المواطن "ابو فاد قمبز داخل ​صيدا القديمة​، حيث اقتصرت الاضرار على الماديات دون وقوع اصابات. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنفجار قارورة غاز داخل محل لبيع الفلافل بصيدا والأضرار مادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.