المرعبي: مستشفى الراسي الحكومي أعد خطة طوارىء متكاملة لمواجهة وباء كورونا

اثنى الوزير والنائب السابق ​معين المرعبي​، خلال ​اتصال​ هاتفي بمدير مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، على "عمل ادارة المستشفى وطاقمها الطبي والتمريضي"، شاكرا "جهودهم العالية في الظروف الوبائية الصعبة التي يواجهونها بشجاعة ومهنية عالية بعيدا عن التجاذبات السياسية الضيقة".

ولفت المرعبي الى انه "تبين أن ادارة المستشفى أعدت خطة طوارىء متكاملة لمواجهة وباء ​كورونا​ الذي يتوسع في الانتشار في بلدنا، وعملت الادارة على تأمين جهاز فحص كورونا "PCR" ستقوم الشركة المعنية بتشغيله خلال الاسبوع وعشرة ايام، وتأمين الجهاز نتيجة الفحص خلال خمس ساعات، ويحجر المريض في خلالها في غرفة حجر موقت خاصة، فان كانت النتيجة ايجابية يرسل المريض الى ​مستشفى بيروت الحكومي​ لتأكيد النتيجة والعلاج، اما ان كانت سلبية فيطلب منه الحجر في المنزل مع مراقبة ذاتية شديدة لمدة 14 يوم".