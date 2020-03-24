منيمنة يبحث مع الاونروا ايجاد مراكز عزل وعلاج من كورونا قرب المخيمات

تابعت لجنة الحوار ال​لبنان​ي ال​فلسطين​ي اوضاع ​اللاجئين الفلسطينيين​ في ​المخيمات​ والتجمعات الفلسطينية في لبنان والاجراءات المتخذة لمنع خطر إنتشار عدوى ​فيروس كورونا​ اليها. وقد اجرى رئيس اللجنة ​حسن منيمنة​ في هذا الشأن سلسلة اتصالات شملت مدير ​وكالة الاونروا​ في لبنان ​كلاوديو كوردوني​ وأمين سر ​حركة فتح​ ومنظمة التحرير في لبنان ​فتحي أبو العردات​ وعددا من ممثلي الفصائل و​القوى الفلسطينية​.

تداول منيمنة مع كودروني والقيادات الفلسطينية في سير عمل اللجنة الصحية المركزية لمواجهة عدوى كورونا التي شكلت بالتعاون مع سفارة فلسطين في لبنان ووكالة الاونروا من أطباء وأشخاص ذوي الاختصاص وممثلين عن جمعيّة ​الهلال الأحمر​ الفلسطينية وعن المؤسسات والهيئات والجمعيات الصحية والانسانية والاجتماعية العاملة في الوسط الفلسطيني.

واشاد منيمنة بسلسلة الترتيبات التي وضعتها الأونروا لجهة تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين للذين يحتاجون إلى إجراء فحص أو الخضوع للعلاج من الفيروس، وتوافق الجانبان على "ضرورة وضع اكثر من خطة طوارئ تلبي كافة التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهة اقصى احتمالات انتشار الفيروس، واهمها ايجاد وتجهيز مراكز للعزل والعلاج قرب كل مخيم في كل المناطق وفق المعايير الصحية المعتمدة".

ونوه منيمنة "بسلسلة الاجراءات التي اتخذتها القوى الفلسطينية لمتابعة التزام سكان المخيمات والتجمعات بتوجيهات ​وزارة الصحة​ اللبنانية لجهة التوعية لمنع انتشار الفيروس"، مؤكداً على ضرورة "استمرار التنسيق والتعاون مع الوزارة والمؤسسات الصحية والاونروا لتأمين الامكانات الصحية والانسانية اللازمة لهؤلاء لمواجهة هذا الوباء العالمي، مشيرا الى جهوزية اللجنة لتقديم كل مساعدة ممكنة ضمن امكانياتها وصلاحياتها.