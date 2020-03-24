العيلاني: لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا

أكد إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني على "ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا"، مثنيا على الجهود التي تبذل لمنع تفشي هذا الوباء، معتبراً "ان مدينة صيدا كغيرها من المدن والمناطق اللبنانية توحدت في مواجهة هذا الوباء".
كما شكر الشيخ العيلاني "حملات التعقيم التي تقوم بها هيئات وجمعيات ومؤسسات صيداوية وخص العيلاني بالشكر الإخوة في الجمعية الطبية الإسلامية الذين قاموا اليوم بتعقيم مسجد الغفران في صيدا".
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