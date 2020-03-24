وقف النسخة الورقية للصحيفة الناطقة بلسان الفاتيكان بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الفاتيكان سيتي - (د ب ا):

أوقفت صحيفة اوسيرفاتوري رومانو، الناطقة باسم الفاتيكان، إصدار نسختها الورقية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر ذلك الموقع الرسمي للفاتيكان اليوم الثلاثاء.

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وقال الموقع إن هذه أول مرة يحدث فيها هذا الأمر منذ أن تأسست الصحيفة عام 1861. يشار إلى أن لم يتم وقف طباعة الصحيفة خلال الحربين العالمية الأولى و الثانية.

ومازال يمكن تحميل الصحيفة، التي تُنشر يوميا باللغة الإيطالية، من على الموقع الإلكتروني للصحيفة.

وقد تبنت مدينة الفاتيكان إجراءات إغلاق مماثلة للتي تم تطبيقها في إيطاليا، التي تواجه أسوأ تفشي لفيروس كورونا.