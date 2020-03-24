أسعار الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء 24-3-2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر صرف الدولار مقابل الدولار في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.
واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والبركة إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.71 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
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