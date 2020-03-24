السقف انهار من السادس للثالث.. لحظات الرعب في "بلوك 3" بإمبابة(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية عن ملابسات انهيار عقار جزئيا بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.

البداية تعود إلى تلقي اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إشارة من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بانهيار "بلوك 3" جزئيا.

انتقل رجال الإنقاذ البري إلى محل البلاغ بمنطقة أرض عزيز عزت التابعة لحي إمبابة في الوقت الذي سادت حالة من الخزف بين الأهالي (سكان العقار المنكوب- المنازل الملاصقة).

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المعاينة كشفت انهيار سقف الطابق السادس "مخالف" ما تسبب في تضرر 3 طوابق "الخامس - الرابع - الثالث"، ما أسفر عن مصرع مريم أشرف، تبلغ من العمر ١٨ سنة، وإصابة شقيقتها.

التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي، توصلت إلى أن الطابق الأخير بدون ترخيص، وجرى نقل المصابة للمستشفى، وإيداع جثة شقيقتها المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وأخلت قوات الشرطة بقسم إمبابة "بلوك ٣" من قاطنيه، حرصا على سلامتهم، وانتدب مسؤولو الحي لجنة هندسية لفحص مدى سلامة العقار والمنازل المجاورة.