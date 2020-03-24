محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
في ظل الإجراءات الوقائية التي تنتهجها الدولة في الحد من انتشار فيروس "كورونا"، وتحت إشراف وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة، حرص قسم شرطة العمرانية تحت إدارة المقدم أحمد كامل، من تفعيل ارتداء الكمامات الطبية والجوانتيات الطبية، وذلك على الأفراد العاملين بالقسم من ضباط وأمناء وموظفين.
جاء هذا بعد جهود حفيفه من مأمور القسم المقدم أحمد كامل في إعادة تجديد القسم من الخارج والداخل وهو ما أشاد به قاطنو المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. جهود قسم العمرانية في مكافحة فيروس "كورونا المُستجد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.