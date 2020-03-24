شاهد بالصور.. جهود قسم العمرانية في مكافحة فيروس "كورونا المُستجد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

في ظل الإجراءات الوقائية التي تنتهجها الدولة في الحد من انتشار فيروس "كورونا"، وتحت إشراف وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة، حرص قسم شرطة العمرانية تحت إدارة المقدم أحمد كامل، من تفعيل ارتداء الكمامات الطبية والجوانتيات الطبية، وذلك على الأفراد العاملين بالقسم من ضباط وأمناء وموظفين.

جاء هذا بعد جهود حفيفه من مأمور القسم المقدم أحمد كامل في إعادة تجديد القسم من الخارج والداخل وهو ما أشاد به قاطنو المنطقة.