محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ): أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، موضحة أن الحالة لمقيم في المدينة المنورة. وأوضحت في مؤتمرها الصحفي اليومي أنه تم تسجيل 205 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في المملكة إلى 767 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.