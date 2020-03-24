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ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في العراق إلى 27 حالة

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محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - ( د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل اربع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الوفيات بالفيروس إلى 27 حالة.

وقالت الوزراة، في بيان صحفي نشره موقع "السومرية نيوز" اليوم، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق ارتفع إلى 316 حالة.

وأضافت أن "حالات الشفاء وصلت إلى 75 حالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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