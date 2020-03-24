ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في العراق إلى 27 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - ( د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل اربع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الوفيات بالفيروس إلى 27 حالة.

وقالت الوزراة، في بيان صحفي نشره موقع "السومرية نيوز" اليوم، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق ارتفع إلى 316 حالة.

وأضافت أن "حالات الشفاء وصلت إلى 75 حالة.