الارشيف / اخبار العالم

المطارات الإماراتية تعلق جميع رحلات الركاب اعتبارا من الخميس المقبل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت مطارات دبي ومطار أبو ظبي أنها ستعلق جميع رحلات الركاب اعتبارا من الساعة 11:59 مساء بالتوقيت المحلي، يوم الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، باستثناء رحلات الإجلاء، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

 

واستثنت المطارات الإماراتية رحلات الإجراء، موضحة أنها جزء من الإجراءات التي تهدف

لاحتواء تفشي فيروس .

 

وجاء هذا الإجراء بعد أن أعلنت الحكومة الإماراتية في وقت سابق أن جميع رحلات الركاب والعبور من وإلى البلاد سيتم تعليقها بعد 48 ساعة.

Advertisements

 

وقال مطار أبوظبي على "تويتر"، اليوم

الثلاثاء، أنه سيتم تعليق جميع رحلات الركاب من وإلى وعبر مطار أبوظبي الدولي، مؤقتا اعتبارا من 26 مارس الساعة 23:59 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة لمدة أسبوعين باستثناء رحلات الشحن والإجلاء.

 

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أمس الاثنين، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترجع لجنسيات مختلفة، وأن إجمالي عدد الإصابات المسجلة 198 حالة حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المطارات الإماراتية تعلق جميع رحلات الركاب اعتبارا من الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا