المطارات الإماراتية تعلق جميع رحلات الركاب اعتبارا من الخميس المقبل

أعلنت مطارات دبي ومطار أبو ظبي أنها ستعلق جميع رحلات الركاب اعتبارا من الساعة 11:59 مساء بالتوقيت المحلي، يوم الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، باستثناء رحلات الإجلاء، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
واستثنت المطارات الإماراتية رحلات الإجراء، موضحة أنها جزء من الإجراءات التي تهدفلاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وجاء هذا الإجراء بعد أن أعلنت الحكومة الإماراتية في وقت سابق أن جميع رحلات الركاب والعبور من وإلى البلاد سيتم تعليقها بعد 48 ساعة.
وقال مطار أبوظبي على "تويتر"، اليومالثلاثاء، أنه سيتم تعليق جميع رحلات الركاب من وإلى وعبر مطار أبوظبي الدولي، مؤقتا اعتبارا من 26 مارس الساعة 23:59 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة لمدة أسبوعين باستثناء رحلات الشحن والإجلاء.
هذا وقد أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أمس الاثنين، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترجع لجنسيات مختلفة، وأن إجمالي عدد الإصابات المسجلة 198 حالة حتى الآن.
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