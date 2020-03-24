تايلاند تعلن الطوارئ بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء التايلاندي، تشان أوتشا، حالة الطوارئ في البلاد، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد غدٍ الخميس، وذلك لمكافحة تفشي فيروس "كورونا"، وفقًا لموقع روسيا

اليوم.

وأكد رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في كلمة للشعب التايلاندي، أن فرض حالة الطوارئ سيتم في عموم البلاد لمدة

شهر، نافيًا إعلان حظر التجول في الوقت الحالي.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، فيما ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 827 شخصًا حتى الآن.