تسلا تدعم كاليفورنيا بالأجهزة الطبية لمساعدة مرضى كورونا

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غافن نيوسوم، أن ولايته تسلمت ألف جهاز تنفس صناعي من شركة تسلا، مخصصة لمساعدة مرضىكورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وفي مقابلة صحفية قال نيوسوم: "لقد ذكرت سابقًا أن إيلونموسك قد يصنع ألف جهاز تنفس صناعي مخصص لمساعدة المرضى.. هذه الأجهزة صنعت بالفعل ووصلت إلى لوس أنجلوس، وموسك ينسق حاليًا مع الهيئة المسؤولة عن المستشفيات لتوزيعها".
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