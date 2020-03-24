الصحة العالمية: 85% من الإصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في أوروبا وأمريكا

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن 85% من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المبلغ عنها في الـ24 ساعة الأخيرة سجلت في أوروبا والولايات المتحدة، وفقًا لموقع روسيا

اليوم.

قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة وفيات كورونا البالغة 14510 "كثيرًا" في ظل إبلاغ المنظمة عن

حالات جديدة.

وأضافت أن هناك "تسارعًا كبيرًا للغاية" في عدد حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة، ما قد يحولها إلى مركز للتفشي.

في المقابل، أوضحت المتحدثة أن المنظمة ترى "بارقة أمل" في إيطاليا بعد تسجيل عدد أقل من الإصابات والوفيات.