الصحة الإسبانية: عدد إصابات كورونا يصل إلى 40 ألفًا

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 39673 بعد أن كانت 33089 أمس الإثنين، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 514 حالة

وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2696 بعد أن كانت 2182 أمس الاثنين.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 381 ألف شخص

بالعالم، توفى منهم ما يزيد على 16 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 102 ألف.وأجبر انتشار الفيروس دولًا عدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.