في مبادرة تعكس تكاتف أصحاب الأعمال في ظل التحدي الذي يشكله فيروس كورونا، خصصت إحدى المجموعات القابضة بسلطنة عُمان فندقين من فنادقها أحدهمافي مسقط والآخر في صلالة ليكونا رهن تصرف خدمة الدولة وكافة المواطنين والمقيمين.
تأتي هذه المبادرة إيمانا بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية والمجتمعية تجاه هذا الوطن المعطاء وفي ظل الأوضاع الراهنة والاستثنائية والمرتبطة بانتشار فيروس كورونا (كوفيدا19) ومن مبدأ تضافر الجهود العامة والخاصة والتعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر تكاتف أصحاب الأعمال مع الحكومة بسلطنة عُمان لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.