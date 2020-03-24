تكاتف أصحاب الأعمال مع الحكومة بسلطنة عُمان لمواجهة كورونا

في مبادرة تعكس تكاتف أصحاب الأعمال في ظل التحدي الذي يشكله فيروس كورونا، خصصت إحدى المجموعات القابضة بسلطنة عُمان فندقين من فنادقها أحدهما

في مسقط والآخر في صلالة ليكونا رهن تصرف خدمة الدولة وكافة المواطنين والمقيمين.

تأتي هذه المبادرة إيمانا بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية والمجتمعية تجاه هذا الوطن المعطاء وفي ظل الأوضاع الراهنة والاستثنائية والمرتبطة بانتشار فيروس كورونا (كوفيدا19) ومن مبدأ تضافر الجهود العامة والخاصة والتعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.