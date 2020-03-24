منح البرلمان الفلبيني اليوم الثلاثاء ،الرئيس رودريجو دوتيرتي صلاحيات خاصة لحشد الأموال والموارد في إطار جهود كبح انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة 500 حالة.
وفي جلسات ماراثونية منفصلة استمرت حتى وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، اعتمد مجلس النواب ومجلس الشيوخ مشروع قانون يسمح لدوتيرتي بإعادة تخصيص ما يصل إلى 275 مليار بيزو (5ر5 مليار دولار) من الأموال العامة لمواجهة خطر مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.
وقال المتحدث الرئاسي سلفادور بانيلو إن مشروع القانون "سيضمن نجاح الإجراءات التي وضعتها الحكومة الوطنية من أجل استئصال التهديد لاستمرار الوطن".
وبموجب القانون، الذي يتعين على دوتيرتي أن يوقع عليه حتى يصبح ساري المفعول، يمكن للإدارة تحويل الأموال لشراء مواد الفحص الطبي وغيرها من المستلزمات الطبية الضرورية، وتقديم إعانات طارئة للأسر الفقيرة، وتعويض التكاليف الطبية، وغيرها من المساعدة المالية.
كما يمكن للحكومة أن تدعو المؤسسات الخاصة، مثل الفنادق وشركات النقل إلى تقديم أماكن إقامة وخيارات السفر للعاملين بمجال الصحة وأفراد الجبهة الأمامية لمواجهة كورونا.
وأكدت وزارة الصحة 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين اليوم الثلاثاء. وبلغ عدد حالات الوفاة بالفيروس 33 حالة، وتعافى 19 شخصاً، وفقا لبيانات الوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين تمنح الرئيس صلاحيات خاصة لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.