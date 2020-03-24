إيران تعلن عن 122 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 122 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد لتصل الحصيلة الإجمالية الرسمية للوفيات بهذا الوباء الى 1934 في إيران، التي تعتبر إحدى الدول الأكثر تضرراً بكوفيد-19 مع ايطاليا والصين واسبانيا.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إن هناك 1762 حالة إصابة جديدة، في رقم قياسي للإصابات في يوم واحد، في الساعات الـ24 الماضية. وأضاف أن عدد المصابين بالمرض في إيران بلغ 24,811 شخصاً.
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