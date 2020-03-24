مقتل 70 جندياً في كمين إرهابي بنيجيريا

قتل 70 جندياً نيجيرياً على الأقل في كمين استهدف موكبهم نصبه إرهابيون في شمال شرق البلاد، كما أعلن الجيش ومصادر أمنية الثلاثاء. وقال عسكريان للمصدر، رفضا الكشف عن هويتيهما، إن الإرهابيين أطلقوا قنابل واستخدموا السلاح الرشاش على حافلات كانت تقل جنوداً أثناء مرورها قرب قرية غورجي في ولاية بورنو الإثنين.

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