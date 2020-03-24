ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين إلى 60

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة من رام الله قادمة من الولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 60 تماثلت 16 منها للشفاء.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) عن ملحم قوله ، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن السيدة المصابة أربعينية، ولم تخالط أحداً، وهي الآن قيد الحجر الصحي.
وأشار إلى أن 270 طالباً إيطاليا، وأنه جرى التنسيق مع الجانب الإسرئيلي لإرسال سيارة اسعاف خاصة لنقلهم إلى مراكز الحجر الصحي في فندق الجراند بارك برام الله.
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