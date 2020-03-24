ماليزيا تسجل 106 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت ماليزيا عن 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 1624 إلى جانب 15 حالة وفاة.
وقالت وزارة الصحة، إن هناك 43 إصابة من بين الحالات الجديدة لها علاقة بتجمع ديني حاشد تسبب في 60 بالمئة من حالات الإصابة في البلاد.
وسجلت ماليزيا أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في منطقة جنوب شرق آسيا.
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