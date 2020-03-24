بريطانيا تدرس تشديد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية من كورونا

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيهاً استرلينياً ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت أمس الاثنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال لتلفزيون آي.تي.في اليوم الثلاثاء «الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد».

وأضاف «التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق».

من ناحية أخرى قال جوف في حديث مع سكاي نيوز إن التاريخ سيحكم إن كانت بريطانيا قد تحركت ببطء لوقف انتشار فيروس كورونا، لكن المهم الآن هو اتباع التعليمات الجديدة.

Advertisements

كان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أصدر تعليمات أمس الاثنين ببقاء الناس في المنازل، باستثناءات محدودة، وتجنب التجمعات. وحين سئل جوف هل كان ينبغي إصدار تلك التعليمات في وقت مبكر عن هذا قال إن الحكومة اتخذت الخطوات المناسبة بناء على نصيحة الخبراء.

وقال «أظن أن أهم شيء الآن هو عدم النظر للوراء وإنما فعل كل ما هو ممكن لضمان اتباع التعليمات التي تقرر وضعها».

ومضى قائلا «الناس سيصدرون أحكامهم في مرحلة ما في المستقبل. ما يعنيني الآن هو التأكد من أننا نفعل كل شيء ممكن لحماية الصحة العامة وهذا يعني أن يبقى الناس في بيوتهم كلما أمكن».