النمسا تستعين بالجيش في مواجهة "كورونا"

قررت حكومة النمسا الاستعانة بعناصر الجيش في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " وتخفيف الضغط الواقع على جهاز الشرطة.
وأعلنت كلوديا تانر، وزيرة الدفاع عن صدور قرار باستدعاء 3 آلاف فرد من وحدات الجيش الاحتياطي، لأول مرة في تاريخ النمسا الحديث، سوف يحلون محل الجنود النظاميين، الذين تم توسيع مهامهم مؤخراً لتشمل مجالات مختلفة مثل حماية مقار البعثات الدبلوماسية والأماكن الحيوية والمساعدة في نقل وتحميل السلع الغذائية.
وأكدت الوزيرة تانر استمرار تنفيذ الجيش للمهام الدولية الموكلة إليه، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الداخلية بقطاعات مختلفة تشمل المساعدة في تأمين الحماية وتقديم الخدمات والرعاية الصحية بولايات النمسا المختلفة.
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