إسرائيل تسجل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 214 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ مساء أمس الاثنين.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في إسرائيل إلى 1656 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن 1528 من المصابين في حالة طفيفة، و47 في حالة متوسطة، و31 في حالة خطيرة.
وقرر رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو، أمس، تشديد القيود المفروضة على الحركة بشكل كبير، وأعد قراراً لا يسمح بالتنقل إلا للعمل وشراء المواد الغذائية والأدوية والمواد الأساسية، وذلك للمساعدة في وقف انتشار الفيروس.
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