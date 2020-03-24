العراق..”حجر صحي” على مستشفى بمحافظة ديالى واخلاء آخر في بغداد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مارس 2020 01:14 مساءً - أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، عن الحجر الصحي على كامل العاملين في مستشفى بَلَدْروز بمحافظة ديالى، بعد إصابة أحد العاملين فيه بفيروس كورونا، وإخلاء مستشفى الكَرْخ في بغداد من المرضى، وإعداده لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 6 إصابات جديدة في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وذكر بيان لدائرة صحة محافظة ديالى، أن مدير عام صحة المحافظة، علي حسين التميمي، عقد اجتماعا طارئا مع أعضاء خلية الأزمة في الدائرة للوقوف على مستجدات الوضع الصحي في قضاء بلدروز، بعد تسجيل إصابة مؤكدة بفايروس كورونا لدى أحد موظفي مستشفى بلدروز العام.

وأضاف: “جرى الاتفاق على أن تقوم الدائرة يوم الثلاثاء بتعقيم المستشفى بالكامل، بالإضافة إلى إعطاء عطلة لكافة الكوادر العاملة فيها، وإرسال كوادر بديلة من مؤسسات صحية أخرى لإدارة المستشفى، واخضاع جميع المنتسبين للتحاليل لتأكد سلامتهم من المرض”.

وأشار البيان إلى أن “الموظف الذي تأكدت إصابته يعمل في المستشفى مع 3 من أفراد أسرته (والده وشقيقه وزوجة شقيقه)”.

يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن الوزارة تتلقى مناشدات من مواطنين عراقيين لإعادتهم إلى بلادهم، وأكد أن الوزارة تنسق عبر خلية الأزمة بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد.

وفي إطار إجراءات تطبيق حظر التجول في البلاد أعلنت السلطات القبض على 1207 مخالفين لإجراءات الحظر، وحجز 510 مركبات مختلفة الأنواع، كما تم الإعلان عن فرض غرامات على قرابة 15 ألف مركبة منذ 17 وحتى 23 من الشهر الجاري.

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من جانبه، دعا رئيسُ الجمهورية العراقي برهم صالح إلى التكاتف لمواجهة أزمة فيروس كورونا، فيما أقر بأن البنى التحتية للمنشآت الصحية ليست بالمستوى المطلوب.

بدوره طالب رئيس وزراء كردستان العراق مسرور بارزاني مواطني الإقليم بالالتزام بالتعليماتِ لمواجهة خطر فيروس كورونا. وأعلن بارزاني عن تمديد حظر التجول المفروض في الإقليم حتى الأول من الشهر المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة في أربيل، أغلبها من النساء والأطفال. وأكدت صحة كردستان، أن المصابين طفلان بعمر السنة و9 سنوات، و3 سيدات، ورجلٌ واحد، وبهذا يصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 91 حالة، بينهم حالتا وفاة، و22 حالة شفاء.

وكانت محافظة السليمانية، سجلت أمس الاثنين، 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت محافظة دهوك ثاني إصابة لها.

ويصل مجموع عدد الإصابات المشخصة في العراق إلى 293، منها 62 حالة شفاء، و23 حالة وفاة.