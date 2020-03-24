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سلطنة عُمان تعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 84

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مارس 2020 01:14 مساءً - مشاركة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس في سلطنة عمان إلى 84 حالة، بعد تسجيل 18 إصابة جديدة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في البلاد.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 18 إصابة جديدة بالفيروس لمواطنين، منها 11 حالة لمخالطين لمرضى سابقين، و5 حالات لقادمين من بريطانيا والإمارات، فيما تخضع حالتان للتقصي الوبائي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العمانية.

وأضافت أن 17 حالة تماثلت للشفاء، داعية الجميع في السلطنة إلى التقيد التام بإجراءات الحجر الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة بحسب الإرشادات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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