كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الإندونيسية، 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

وقالت وزارة الصحة الإندونيسية، إن 7 أشخاص آخرين توفوا بالمرض، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في إندونيسيا إلى 55 مشيرا إلى أن 30 شخصا تماثلوا للشفاء.

Advertisements

وقد ارتفع عدد المصابين بكورونا بواقع 106 أشخاص في ماليزيا و90 شخصا في الفلبين خلال آخر 24 ساعة. فوصل إجمالي المصابين في ماليزيا 1624 حالة مع تسجيل 15 حالة وفاة، أما في الفلبين فقد وصل 552 مصابا.

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.