كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يصدم إسرائيل: كارثة صحية قد تحدث في الأسابيع المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا سيصل إلى مليون مصاب في غضون شهر و10 آلاف حالة وفاة إذا لم تتخذ اجراءات صارمة لوقف الفيروس.

وخلال جلسته عبر الهاتف، مع المسؤولين من وزارات الصحة والمالية والأمن الليلة الماضية، قال نتنياهو، إن سيناريوهات وكارثة صحية قد تحدث في الأسابيع المقبلة إذا لم تتخذ إسرائيل إجراءات صارمة لوقف تفشي فيروس كورونا، مضيفًا: "يمكن أن نصل إلى مليون مصاب خلال شهر.. وفي وضع صعب، يمكن أن يكون هناك أيضا عشرة آلاف وفاة في إسرائيل".

ووفقًا لوكالة "معا" الفلسطينية، أوضح مسؤولون أن القرار الذي ستتم المصادقة عليه ظهر اليوم من قبل الحكومة سيتضمن حظر أي نشاط رياضي خارج البيت، وأن المسافة لخروج المواطنين من المنزل يجب ألا تتجاوز الـ100 مترـ باستثناء الخروج بغرض شراء أغراض ضرورية.

وجاءت تحذيرات نتيناهو، عقب اجتماع عقده مع وزراء حكومته ورؤساء شركات حول تشديد التقييدات الرامية إلى مواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد، ودعا خلال الاجتماع الخبراء لإيجاد حل ناجع للخروج من هذه الأزمة.

ومن المتوقع أن يصوت الوزراء اليوم الثلاثاء على تشديد التعليمات للجمهور على ضوء القفزة الكبيرة بعدد الإصابات حيث وصل عدد المصابين بإسرائيل وفقا لمعطيات هذا الصباح الى 1656، والتقديرات هي أن ارتفاع عدد الفحوص الطبية سيكشف عن مزيد من الإصابات.