كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الأولى.. عدد إصابات "كورونا" في تايوان يتجاوز الـ 200 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في تايوان، اليوم الثلاثاء، 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات على الجزيرة إلى 215 إصابة.

وفي بيان للحكومة التايوانية، قالت فيه إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج حيث سافر المرضى إلى بلدان من بينها بريطانيا وأيرلندا وتركيا وإندونيسيا.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد يعتبر "جائحة عالمية"، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 16.5 ألف شخص.

تصاعد الجدل حول أصل فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى أعلى مستوياته.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فيروس صيني، فيما اشتبهت بكين في أن يكون وافدا من الولايات المتحدة.

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وأشار بعض العلماء والمتخصصون المنشغلون الآن بمكافحة هذا الوباء القاتل، إلى عدم وجود دلائل على تخليقه وأنه فيروس "طبيعي" معروف "النسب"، تعرض لطفرة حولته إلى "قاتل" يمتلك القدرة على اختراق خلايا البشر.

ونشرت المجلة الأمريكية المتخصصة Nature المعروفة برصانتها، تقريرًا مثيرًا، ألقى ولا يزال المزيد من النار على زيت "نظرية المؤامرة".

ونشر هذا التقرير، في 12 نوفمبر 2015، وأفاد بأن علماء أمريكيين خلّقوا في المختبر نسخة هجينة من فيروس تاجي للخفافيش على علاقة بفيروس يسبب مرض "سارس"، أي متلازمة الجهاز التنفسي الحادة.

وقالت المجلة الأمريكية: "قبل نحو 5 سنوات أن العلماء فحصوا فيروسا يسمى "SHC014"، عثر عليه في خفافيش حدوة الحصان بالصين".