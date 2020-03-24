رغم الإعلان عن إغلاق الأجواء المغربية.. روسيا تجلي أزيد من 400 شخص من مواطنيها

على الرغم من إعلان المغرب إغلاق أجوائه الجوية، وتوقيف الرحلات الاستثنائية، نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن روسيا أعلنت أنها أجلت المئات من مواطنيها من المغرب.

وقالت السفارة الروسية في الرباط، على موقع “تويتر”، إنها قامت رفقة القنصلية العامة في الدارالبيضاء بإجلاء المواطنين الروس، ومواطني عدد من دول رابطة الدول المستقلة من المغرب إلى روسيا.

وأضافت السفارة ذاتها أن الأمر يتعلق بعدد من الدبلوماسيين، والسياح، الذين قدموا من مختلف الدول إلى مطار الدارالبيضاء، للتوجه على متن رحلة خاصة بطلب من الجانب الروسي، مشيرة إلى أن عددهم 457 شخصا.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أعلنت أول أمس الأحد، أن الرحلات الاستثنائية لإعادة الأجانب إلى بلدانهم توقفت، في منتصف نهار أول أمس.

وأوضحت الوزارة ذاتها أن الاجراءات الاستثنائية، التي اتخذها المغرب، في الفترة الحالية، تم وضعها تبعا لقرار السلطات المغربية بتعليق كل الرحلات الدولية الخاصة بنقل المسافرين؛ القادمين، أو المتوجهين من دول أخرى، وذلك في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد.