تونس تتهم إيطاليا بالسطو على شحنة من الكحول الطبي

وجهت تونس اتهامات إلى إيطاليا بالاستحواذ على شحنة من الكحول الطبي من عرض البحر.

وقال وزير التجارة التونسي، محمد المسيليني، في حوار له، مساء أمس الاثنين، إن باخرة كانت محملة بالكحول الطبي تعرضت للسرقة في عرض البحر خلال إبحارها إلى بلاده.

وأضاف المسيليني، في مقابلة مع برنامج “تونس اليوم”، الذي يبث عبر قناة “الحوار التونسي”، إن ما حدث يشبه واقعة سرقة دولة التشيك لشحنة مساعدات طبية من الصين إلى إيطاليا.

وفي تفسيره لما حدث، أوضح المسيليني أن “هناك حالة هستريا، هذه الدول، التي تسرق بعضها، الاتحاد الأوربي ما عاد اتحادا أوربيا”.

وكانت مديرة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تونس، نصاف بن علية، قد أعلنت، أمس، أن إصابات فيروس كورونا ارتفعت إلى 89 حالة، بعد تسجيل 14 حالة جديدة في تونس، بينما دعا الرئيس قيس السعيد الجيش إلى التدخل، من أجل ضمان فرض حالة الطوارئ في البلاد.