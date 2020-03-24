كورونا: مسرح "بيرم" الروسي يستضيف متفرج واحد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مسرح و أوبرا "بيرم" الروسي، في شهر آذار/ مارس الجاري، عن تقديم عروضهِ على الإنترنت، والسماح لمتفرجٍ واحد فقط، بمشاهدة العرض بشكل مباشر.

وهدف المشروع الذي أطلق عليه اسم "وجها لوجه" إلى توفير نوع معين من التواصل مع الجمهور، تجنبًا لانتشار فيروس كورونا، علمًا أن تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا متعلّق في النزهات والتجمعّات.

وقال مدير المسرح مارات جاتسالوف إنه "على استعداد لإقامة الحفلات لشخص واحد، والمتفرج الواحد له نفس قيمة المسرح مكتمل العدد".

وذكر المسرح أنه سيقبل قريبا طلبات من يريدون حضور العرض بمفردهم. ويقع المسرح في مدينة بيرم الصناعية التي تقع في شرق موسكو، في الجزء الأوروبي من روسيا.

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ويُعد مسرح و أوبرا "بيرم" الروسي من أهم المسارح الروسيّة الحديثة منذ أواخر القرن التاسع عشر، ولطالما كان مركزًا فنيًا. يسمى المسرح غالبًا بمنزل تشايكوفسكي، في حين يعرض المسرح جميع أعمال الموسيقار، بيتر إليتش تشايكوفسكي.

وقال جاتسالوف إن الفنانين سيختارون المتفرج من خلال قرعة، ولكن لا بد وأن يقوم الأطباء بفحص الشخص الذي يقع عليه الاختيار قبل دخول المسرح.

وسجلت روسيا حتى الآن 438 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جرّاء فيروس كورونا.