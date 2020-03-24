باستثناء الإجلاء.. مطارا أبوظبي ودبي يُعلقان رحلات الركاب لأسبوعين من 26 مارس

الثلاثاء 24 مارس 2020

تواصل الإمارات العربية المتحدة اتخاذ التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



حيث قرر مطارا دبي و أبوظبي الدوليين تعليق رحلات الركاب اعتبارا من الساعة 2359 بالتوقيت المحلي يوم 26 مارس لمدة أسبوعين باستثناء رحلات الإجلاء.

وقال مطار دبي: " في ظل هذه الأوقات غير المسبوقة، اتخذت السلطات الإماراتية قرارًا بتعليق جميع رحلات المسافرين القادمة والمغادرة والترانزيت في دولة الإمارات العربية المتحدة، لمدة أسبوعين، قابلة للتغيير، و ذلك كجزء من التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس COVID-19، ابتداء من الساعة 11:59 من مساء يوم الخميس الموافق 26 مارس".

وأضاف : " خلال هذا الوقت، سيتم تشغيل رحلات الشحن والإجلاء الطارئة بينما تتوقف جميع الرحلات الأخرى مؤقتًا، وسيتم إغلاق كافة مطاراتنا - مطار دبي الدولي (DXB) ودبي وورلد سنترال (DWC) - أمام المسافرين حتى إشعار آخر".

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نشكركم على تفهمكم ودعمكم في مثل هذا التحدي. نحن في مطارات دبي ملتزمون تمامًا بدعم التدابير التي يتم اتخاذها لضمان صحة وسلامة عملائنا الكرام ومجتمعنا وموظفينا.

و بينما تتخذ هذه التدابير، سنستمر بالعمل عن كثب مع شركات الطيران ووكلاء الخدمة لدينا والسلطات ذات الصلة لضمان استعدادنا لاستئناف العمليات بشكل كامل بمجرد اعتبارها آمنة لذلك.

وحتى ذلك الحين، نحثكم جميعا على المحافظة على سلامتكم.

من جانبه وجه مطار أبوظبي رسالة للمسافرين جاء فيها : " الأعزاء المسافرين .. امتثالًا لتوجيهات حكومة الإمارات نود إعلامكم بأنه سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى مطار أبوظبي الدولي بشكل مؤقت ابتداء من 26 مارس الساعة 23:59 بتوقيت الإمارات ولمدة أسبوعين باستثناء رحلات الشحن والإجلاء الضرورية "