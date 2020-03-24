شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. حملة توعوية بخطورة فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه بعدن ولحج والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 مارس 2020 انطلقت حملة توعوية بخطورة فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه بمحافظتي عدن ولحج.

Advertisements ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، دشن فريق الأيادي الطبية اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، حمله توعوية بخطورة فيروس كورونا وطرق الوقاية منه في مختلف مديريات المحافظة. وتتضمن الحملة التي تستمر ثلاث أيام التعريف بالفيروس واسبابه والعوامل المساعدة على انتشاره، وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل في حالة الاشتباه بالإصابة.

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