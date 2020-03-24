أرقام مرعبة تكشف عن كارثة كورونا وتأثيرها على اقتصاد إيطاليا

الثلاثاء 24 مارس 2020

قدر رئيس اتحاد الصناعيين الإيطاليين فينتشينزو بوتشا، خسائر قطاع الإنتاج في بلاده بنحو مائة مليار يورو شهريًا، وفق ما ذكر.



وأشار بوتش في وقت نفسه إلى قرار حكومي في بلاده بوقف كل الأنشطة غير الضرورية ضمن مساع كبح جماح تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ورأى فينتشينزو بوتشا، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء آكي الإيطالية، الإثنين أنه "بموجب هذا المرسوم، تنتقل البلاد من حالة الطوارئ الاقتصادية إلى اقتصاد الحرب".

وتابع "سيتم إغلاق 70% من القطاع الصناعي الإيطالي، موضحا، إذا كان الناتج المحلي الإجمالي 1،800 مليار في السنة، فهذا يعني أننا ننتج 150 مليار في الشهر، وبإغلاق 70% من الأنشطة، فهذا يعني أننا نخسر 100 مليار كل 30 يومًا".

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كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الذي أعلن أن بلاده تشهد أخطر أزمة بعد الحرب العالمية الثانية، قد وقع يوم الأحد على مرسوم حكومي يقضي بوقف كل الأنشطة الإنتاجية غير الضرورية مع الإبقاء على القطاعات الاستراتيجية، وتلك التي تؤمن السلع الحيوية للمواطنين كالمنتجات الغذائية والصحية.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، السبت، أنها ستغلق جميع المنشآت الصناعية غير الحيوية لمدة 15 يوما، في مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أنه سيتم السماح بإعادة العمل الاقتصادي في أقرب وقت ممكن، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في مؤتمر صحفي السبت، إن المحال التجارية والصيدليات ستظل مفتوحة جنبا إلى جنب مع البنوك ومكاتب البريد.

وأقرت الحكومة الإيطالية، الإثنين الماضي، خطة إنفاق بقيمة 25 مليار يورو لدعم نظام الرعاية الصحية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومساعدة الشركات والأسر في مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس.