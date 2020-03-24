الحوثيون يحتجزون سفينة الأمم المتحدة بالحديدة ويمنعونها من المغادرة للمرة الثانية

الثلاثاء 24 مارس 2020

بعد أن كان من المقرر أن تبحر سفينة الأمم المتحدة، في الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء إلى ميناء المخا لإيصال الضباط التابعين للفريق الحكومي العاملين في مركز العمليات المشتركة على متن السفينة، احتجزها الحوثيون.



وفي التفاصيل، احتجزت مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم سفينة الأمم المتحدة التي ترسو في ميناء الحديدة وعلى متنها بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن ومنعتها من المغادرة للمرة الثانية.

Advertisements

واستأجرت الأمم المتحدة السفينة لعقد اللقاءات المشتركة وتشغيلها كمركز عمليات لضباط الرقابة المشتركة والتي يفترض انها مكان محايد لا يخضع لسيطرة أي طرف من الأطراف.

ويطالب الفريق الحكومي بعثة الأمم المتحدة إعادة الضباط منذ علق الفريق الحكومي عمله مع البعثة في ١١ من الشهر الجاري بعد أن استهدفت مليشيا الحوثي أحد ضباط الرقابة (العقيد محمد الصليحي) التابع للفريق الحكومي بتاريخ ١١ مارس بعيار ناري من قناص المليشيات والذي يخضع للعلاج الان في غرفة العناية المشددة.

وحمل رئيس الفريق الحكومي اللواء الركن محمد عيظة في تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية "سبأ" بعثة الأمم المتحدة أمن وسلامة الضباط التابعين للفريق الحكومي مطالبا البعثة باتخاذ الاجراءات الصحيحة لضمان حيادية وحرية من على السفينة جميعا.