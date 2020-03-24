بالأرقام.. إثيوبيا تسجل إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 24 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الثلاثاء، تشخيص حالة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد، لمواطن إثيوبي يبلغ من العمر 34 عاما ليرتفع عدد الإصابات بكورونا في البلاد إلى 12 حالة.



وقالت ليا تاديسي، وزيرة الصحة الإثيوبية، إن المريض وصل إلى البلاد، الخميس الماضي، وظهرت عليه الأعراض بعد أن ذهب إلى مركز صحي ليتم تحويله إلى المشفى وأخذ العينات منه التي أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت الوزيرة إلى أن المصاب يتم إجراء المتابعة له بجانب 15 شخصا كانوا على اتصال معه.

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وقرّرت الحكومة الإثيوبية، الإثنين، إغلاق جميع الحدود البرية للبلاد كتدبير جديد لمواجهة فيروس كورونا. وبحسب بيان لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، فإنه سيتم تنفيذ حجر صحي لـ14 يوماً على جميع القادمين عبر المطارات في فندقي "إسكاي لايت وغيون".

وشملت سلسلة الإجراءات الاحترازية فرض حجر صحي على الدبلوماسيين في سفارات بلادهم بأديس أبابا.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ارتفع بها عدد الإصابات إلى 11.

وأغلقت الحكومة الإثيوبية، الأسبوع الماضي، المدارس وحظرت الأنشطة الرياضية والتجمعات لمدة 15 يوما، وذلك للحد من تفشي كورونا في البلاد.