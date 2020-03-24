حاكم دبي يشكر جهود جنود الوطن ويدعو الجميع لشكرهم

الثلاثاء 24 مارس 2020

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة شكر لجنود الوطن من أطباء ومسعفين وإداريين وكل من يعمل جاهدا في سبيل التصدي لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19).



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وأضاف: "شكراً خط دفاعنا الأول، شكراً لتضحياتكم، وسهركم، وبذلكم من أجل الوطن ... أنتم حماة الوطن اليوم وسياجه وجنوده المخلصين.

و حث الجميع لتوجيه الشكر لهم، والثناء والتقدير لجهودهم المتواصلة ليل نهار، أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين في قطاعنا الطبي في الدولة.