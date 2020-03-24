المملكة المتحدة تطالب المتمردين الحوثيين بإتاحة وصول المساعدات لليمنيين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:26 مساءً, 24 مارس 2020 م المناطق - وكالات طالب وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، المتمردين الحوثيين بالامتثال لمتطلبات عمل هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الطوعية والإنسانية لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن، لا سيما وأن خطر فيروس (كوفيد-19) ما يزال يهدد اليمنيين.

وجدد المسؤول البريطاني، في بيان له أمس، الدعوة إلى التعاون من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن.

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