شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» : أمريكا قد تتحول إلى مركز لتفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل
• 85% من حالات الإصابة الجديدة في أوروبا وأمريكا
• بارقة أمل في إيطاليا بعد تسجيل عدد أقل من الإصابات والوفيات
قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن 85% من حالات الإصابة المبلغ عنها في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة، وهناك "تسارع كبير للغاية" في عدد حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة ومن الممكن أن تتحول إلى مركز للتفشي.
وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن ترتفع حصيلة وفيات كورونا البالغة 14510 "كثيرا" في ظل إبلاغ المنظمة عن حالات جديدة، وأضافت : نرى "بارقة أمل" في إيطاليا بعد تسجيل عدد أقل من الإصابات والوفيات.
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