شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: ضحايا كورونا يقترب من حاجز الـ 2000 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم الثلاثاء إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 122 حال في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ووصل إلى 1934 حالة وفاة.
وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي أن العدد الإجمالي للمصابين بالمرض ارتفع بواقع 1762 حالة خلال نفس الفترة ووصل إلى 24811 إصابة.
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