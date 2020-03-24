شكرا لقرائتكم خبر عن لندن : سنفرض عقوبات أكثر صرامة ضد المخالفين للحظر والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها استرلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت أمس الاثنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال لتلفزيون آي.تي.في اليوم الثلاثاء "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد".

وأضاف "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".