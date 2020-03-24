الرشيد يعلن استئناف صرف رواتب الموظفين

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، استئنافه بصرف رواتب الموظفين.
وقال المصرف في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "استئناف دفع الرواتب على بطاقة نخيل اعتباراً من صباح اليوم".
واضاف انه "يمكن استلام الرواتب من وكلاء شركة سويج المعتمدين أو أي فرع من فروع المصرف".
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