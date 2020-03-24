بوهان يرد على قائد الفرقة 11: تعفير مدينة الصدر جهد الدفاع المدني 'فقط'

رد مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، على تصريحات ادلى بها، اليوم الثلاثاء، قائد فرقة 11 في الجيش العميد الركن عقيل السعدي حول تعفير مدينة الصدر.



واشار بوهان الى ان "المنطقة كانت خالية من اي قوات أمنية من الفرقة المذكورة او سواها، وتم تغطية عمليات التعقيم عبر القنوات الفضائية، بوجود الكوادر الصحية والشرطة المجتمعية وجمعية الهلال الاحمر وقائممقام بلدية الصدر ومعاون مدير البلدية وحركة شباب صوت من التحرير".

واشار بوهان الى أن "قائد عمليات بغداد كان متواصلا معنا بكل التفاصيل". وقال بوهان، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "نود ان نبين ان الجهد الموجود في منطقة مدينة الصدر للوقاية من فايروس كورونا المستجد من خلال عمليات التعقيم والتي انطلقت صباح هذا اليوم الذي يستمر لعدة ايام هو جهد مديرية الدفاع المدني العامة فقط، وليس عجلات عسكرية كما ورد في تصريح قائد الفرقة المذكور اعلا".واشار بوهان الى ان "المنطقة كانت خالية من اي قوات أمنية من الفرقة المذكورة او سواها، وتم تغطية عمليات التعقيم عبر القنوات الفضائية، بوجود الكوادر الصحية والشرطة المجتمعية وجمعية الهلال الاحمر وقائممقام بلدية الصدر ومعاون مدير البلدية وحركة شباب صوت من التحرير".واشار بوهان الى أن "قائد عمليات بغداد كان متواصلا معنا بكل التفاصيل". وقال قائد الفرقة الحادية عشر العميد الركن عقيل السعدي، في حديث سابق لـ الخليج 365، إن قيادة عمليات بغداد وجهت الفرقة الحادية عشر بالتعاون مع فرق الدفاع المدني وإرسال ٤٠ عجلهة لتعفير مدينة الصدر ضمن اجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا.



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