بالفيديو.. طيران الجيش يوجه رسالة الى ابناء الرصافة في بغداد

وجه طيران الجيش العراقي، نداء الى ابناء مناطق جانب الرصافة من بغداد بعدم الخروج من المنازل. وبحسب فيديو تناقله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فأن مروحيات للجيش العراقي حلقت فوق مناطق جانب الرصافة من بغداد وناشدت المواطنين بعدم الخروج والالتزام بتعليمات خلية الازمة لمنع انتشار وباء كورونا.

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