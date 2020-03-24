الرافدين يباشر بتوزيع رواتب الموظفين

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن مباشرته بتوزيع رواتب موظفي عدد من وزارات ومؤسسات الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف وعن طريق أدوات الدفع الإلكتروني. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إنه "ووفقًا لتوجيهات خلية الأزمة ووزير المالية ومدير عام المصرف، فقد باشر المصرف فورًا بتوزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم في المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية". Advertisements واضاف ان "المصرف مستمر بدفع رواتب الموظفين ووفق سياقات ومواعيد محددة". ووجه مصرف الرافدين فروعه العاملة في بغداد والمحافظات، باستئناف الدوام الرسمي امس الاثنين لتوزيع رواتب موظفي الدولة.

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