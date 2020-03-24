اعتقال ٤ 'ارهابيين' احدهم هارب من السجن في جبال الطوز

افادت فرقة الرد السريع، الثلاثاء، باعتقال اربعة "ارهابيين" احدهم هارب من السجن خلال عملية نوعية في جبال الطوز بمحافظة صلاح الدين. وقال المكتب الاعلامي لفرقة الرد السريع، في بيان مقتضب، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن قوة من استخبارات اللواء الثالث نفذت، اليوم، عملية نوعية تمكنت خلالها من اعتقال اربعة ارهابيين من الدواعش احدهم هارب من سجن بادوش عام ٢٠١٤ في جبال قضاء طوزخرماتو".



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